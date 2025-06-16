Mardian Mall’da, öğrencilere karne hediyesi olarak düzenlenen taş devri, pinokyo ustası ve kortejli sirk gösterileri 22 Haziran’a kadar devam edecek.

Rengarenk kostümleriyle dikkat çeken sirk sanatçıları, çocukların çok sevdiği çizgi karakterlerle birlikte AVM içerisinde kortej yürüyüşleri yapıyor; palyaçolar, jonglörler, tahta bacaklılar ve maskot karakterler izleyenlere unutulmaz anlar yaşatıyor. Eğlenceli gösterilere eşlik eden müzikler ve danslarla Mardian Mall, adeta bir açık hava karnavalına ev sahipliği yapıyor.

Mardian Mall Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilber Ecevit, Mardian Mall olarak çocukların hem karne heyecanını paylaşmak, hem de onlara okul yorgunluklarını unutturacak eğlenceli bir atmosfer sunmak istediklerini söyledi. Ecevit, her yıl gelenekselleşen karne etkinlikleri bu yıl taş devrinden günümüze uzanan bir hikâye ve sirk gösterileriyle zenginleştirdiklerini belirleterek, "Pinokyo, Ustası ve renkli kahramanlarla dolu bu gösteriler sayesinde çocuklarımız kadar aileler de AVM’mizde keyifli vakit geçiriyor. Tüm Mardin halkını bu büyülü gösterilere davet ediyoruz" dedi.