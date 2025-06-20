Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eğitim-öğretim yılı sonunda yaz tatiline giren öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.KOCAELİ (İGFA) - Gölcük’te 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda; ilk, orta, lise ve dengi okullarda eğitim gören binlerce öğrenci, karne heyecanı yaşadı.

Yapay zeka çağında F5.5G ile optik ağların yükselişi Yapay zeka çağında F5.5G ile optik ağların yükselişi

Saraylı İlköğretim Okulu’nda düzenlenen karne törenine; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Törende öğrenciler karnelerini; Başkan Sezer ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mert’in elinden aldılar.

Törende Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, karnelerini verdiği öğrencilere; tatil dönemini iyi değerlendirmeleri, bol bol kitap okumaları konusunda tavsiyelerde bulunarak iyi tatiller diledi.

Kaynak: İGF