Kocaeli Gölcük Belediyesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde; Gölcüklü ev hanımlarına yönelik, "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri düzenlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Gölcük Belediyesi, bağımlılıkla mücadele kapsamında anlamlı bir seminere ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi Kadın ve Aile Birimi ve Kocaeli Emniyeti iş birliğinde, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde "En İyi Narkotik Polisi: Anne" semineri düzenlendi. Gölcüklü kadınlara yönelik düzenlenen seminerde, salondaki katılımcılara bağımlılık hakkında bilgiler verildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER VERİLDİ

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Yasemin Dal Özeren tarafından seminerde Gölcüklü kadınlara, “uyuşturucu madde nedir, çeşitleri nelerdir, kullanım nedenleri nelerdir, kullanıcılarda sık görülen eşya ve malzemeler, ailelerin dikkat etmesi gerekenler ve alması önlemler gibi konular anlatıldı.