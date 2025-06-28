Gölbaşı Belediyesi, Jeofizik Mühendisleri Odası ile protokol imzaladı. İmzalanan protokolle Gölbaşı’nın farklı bölgelerinde zemin etütleri, mikrobölgeleme çalışmaları ve risk haritalama faaliyetleri başlayacak.

Gölbaşı Belediyesi, ilçede muhtemel afet risklerinin azaltılması ve yer bilimlerine dayalı kentsel planlamanın desteklenmesi amacıyla Jeofizik Mühendisleri Odası ile önemli bir protokole imza attı.

Gölbaşı Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol törenine, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Serdar Kart ve yönetim kurulu üyeleri İsmail Demirci, Nurettin Yıldırım Gündoğdu katıldı. Törende, ilçenin zemin yapısının bilimsel olarak analiz edilmesi, depremsellik başta olmak üzere afet risklerinin değerlendirilmesi ve bu doğrultuda önleyici planlamaların yapılması konusunda mutabakat sağlandı.

"Amacımız, bilimsel verilere dayalı güvenli bir kent inşa etmek"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçenin geleceği için atılan bu adımın hayati önem taşıdığını belirterek, "Gölbaşı, doğasıyla ve gelişen yapısıyla Ankara’nın en önemli ilçelerinden biri. Ancak biz bu gelişimin yalnızca yapılaşma üzerinden değil, güvenlik ve sürdürülebilirlik üzerinden ilerlemesini istiyoruz. Deprem kuşağında bulunan ülkemizde, afetlere karşı hazırlıklı olmak sadece bir tercih değil, bir zorunluluktur. Bugün Jeofizik Mühendisleri Odası ile imzaladığımız bu protokol, ilçemizin yer altı yapısının bilimsel yöntemlerle incelenmesini sağlayacak. Yapılacak zemin analizleri sayesinde, yeni yapılaşma süreçlerinde daha bilinçli kararlar alacağız. Sadece bugünün değil, gelecekteki nesillerin de güvenliğini düşünen bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bilimle, uzmanlıkla ve iş birliğiyle yol alıyoruz. Gölbaşı’nı afetlere dirençli, planlı ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için tüm paydaşlarımızla iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Bu protokolün ilçemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar kapsamlı bir şekilde başlayacak

İmzalanan protokol doğrultusunda, Gölbaşı’nın farklı bölgelerinde zemin etütleri, mikrobölgeleme çalışmaları ve risk haritalama faaliyetleri başlayacak. Bu çalışmaların, hem mevcut yapı stokunun değerlendirilmesine hem de yeni imar planlarının daha sağlıklı ve güvenli şekilde oluşturulmasına katkı sunması bekleniyor.