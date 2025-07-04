Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi, itfaiye teşkilatını güçlendirecek önemli bir adım attı. Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe olarak verilen yeni itfaiye araçları Gökler Belediyesi tarafından teslim alındı. Bu sayede beldenin yangınlara ve acil durumlara müdahale kapasitesi artırılmış oldu.

Gökler Belediye Başkanı Kerim Şahin, yeni itfaiye araçlarının teslim alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, araç filosunu güçlendirmenin önemine vurgu yaptı. Başkan Şahin, "Türkiye Belediyeler Birliği’nden hibe olarak verilen itfaiye aracımızı teslim aldık. Hibe edilen bu aracımızla araç filomuzu güçlendiriyor, olumsuz bir durumda daha hızlı ve etkin hizmet sunma adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu vesileyle emeği geçen herkese beldem adına teşekkür ederim" dedi.

Başkan Şahin, "Göklerli vatandaşlarımız her zaman en iyisini hak ediyor. Şehirleşme yolunda daha güzel hizmetleri her yönüyle geliştiriyor, siz kıymetli halkımın hizmetine sunmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni itfaiye araçlarının, beldedeki muhtemel yangınlara ve diğer acil durumlara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesine imkan sağlayarak can ve mal güvenliğinin artırılmasına önemli katkılar sunması bekleniyor.