Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Kocaelispor’un tecrübeli kalecisi Gökhan Değirmenci, "16 yıl sonra Süper Lig’e çıktık. Bunun keyfini coşkusunu hep birlikte yaşadık. Şimdi önümüzde çok zorlu bir maraton var. Oraya biz hazırlanıyoruz" dedi.

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam ediyor. Yeşil-siyahlı ekibin tecrübeli kalecisi Gökhan Değirmenci, kampta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın 3 gün önce başladığını ve yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirten Gökhan Değirmenci, "Süper Lig hepimize hayırlı olsun. Bu güzel ortamda çalışmalara başladık. İlk etapta kondisyon ağırlıklı gidiyoruz. Hocalarımız zaman zaman bizden beklentilerini aktarıyor. Yorucu ama keyifli bir hazırlık süreci yaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Önümüzde çok zorlu bir maraton var"

16 yıl sonra Süper Lige çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gökhan Değirmenci, "Jovanovic ile tanıştım. Hem kulübümüze hem de şehrimize hayırlı olsun. Tabii ki emek sarf edip bir bedel ödenip transfer yapılıyor her bölge için. Hem şehrimizin için hem takımımıza iyi olacaktır diye düşünüyorum. Gerek saha içi gerek içi saha dışı elimden geleni yapacağım. 16 yıl sonra Süper Lig’e çıktık. Bunun keyfini coşkusunu hep birlikte yaşadık. Şimdi önümüzde çok zorlu bir maraton var. Oraya biz hazırlanıyoruz. Taraftarlarımız hazırlanıyor. Şehrimiz hazırlanıyor. Taraftarlarımızın Süper Lig’e renk katacağını düşünüyorum. Orada herkesin gıptayla baktığı bir taraftar grubumuzun olacağını ümit ediyorum ve öyle olacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte güzel bir sezon geçirip hem şehrimize hem camiamıza güzel mutlu huzurlu bir sezon geçiririz. Buraya 3 sezon önce geldim. Bu sene dördüncü sezonum olacak. İlk geldiğim zaman basın mensupları da oradaydı. Amacımız 1. Lig’e çıkmak değil hedefimiz Süper Lig, o grupta yer almak istiyorum demiştim. Çok şükür bunu başardık. Hep birlikte başardık. Bu grubun bir parçası olduğum için ve burada devam ettiğim için çok mutluyum. İnşallah burada sonuna kadar hem saha içinde hem saha dışında bu takıma faydalı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" dedi.

"Selçuk İnan hocamız ile birlikte yaparız diye düşünüyorum"

Teknik Direktör Selçuk İnan hakkında da konuşan Değirmenci, "Hocamızla 3-4 gündür beraberiz. Burada hocamız ile ilk yaptığımız tanışma toplantısında çok enerjik çok istekli olduğunu bize gösterdi. Gerek konuşmalarıyla gerek tavrıyla yeni nesil bir hoca. Güzel bir taktiğimiz olacaktır. Konuşmalarından onu anlıyorum. İnşallah herkesin beklediği, özlediği o baskılı oyunu bu sene Selçuk İnan hocamız ile birlikte yaparız diye düşünüyorum. Gerçekten çok enerjik cana yakın ve ikili ilişkileri çok iyi olan birisi. Zaten futbol oynadığı zamanda da herkesin takdir edeceği gibi kişiliğiyle karakteriyle sahada var olmuştu. Şimdi hocalık kısmında da yine aynı şekilde ama bence enerjisi daha yüksek bir şekilde geldi. İyi de gelecek diye düşünüyorum" diye konuştu.