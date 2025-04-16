İzmir’in Aliağa ilçesinde kamyonet kasasında göçmen taşıyan göçmen kaçakçısı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 03.00 sıralarında 35 AHR 178 plakalı kamyonetle göçmen taşındığı bilgisi üzerine harekete geçti. Çanakkale istikametine doğru seyir halinde olan kamyonet, polis ekipleri tarafından durdurulmak istendiği esnada sürücü S.Ö. aracı bırakarak kaçtı. Durdurulan kamyonetin kasasında 9’u çocuk, 20 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Aracı bırakıp kaçan sürücü S.Ö. ise kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.