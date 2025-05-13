Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), "Yönetim Danışmanlığı Teknik Destek Programı" kapsamında Güney Marmara Bölgesi’nde yürütülen projelerle, verimlilik odaklı ve sürdürülebilir başarılı uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Baykan Mobilya (BAYMOB), GMKA’nın Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunarak gerçekleştirdiği "Yalın Üretim Sistemi Kullanılarak Üretim Süreçlerinin İyileştirilmesi" isimli projesi ile köklü bir dönüşüme imza attı. Firma, yalın üretim, dijitalleşme ve organizasyonel yapıdaki değişikliklerle verimlilik ve rekabet gücünü önemli ölçüde artırdı.

"Bu destek sadece verimliliği değil, kurumsal kültürü de ileriye taşıyan bir adım oldu"

Almış oldukları desteğin firmada ciddi bir dönüşüme vesile olduğunu aktaran BAYMOB firma yöneticisi Emre Baykan, "Gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde üretim ve depo alanlarımızda ciddi bir düzen sağladık. Gereksiz malzemeleri ayıkladık, ekipman erişimini hızlandırdık. Aynı zamanda üretimdeki israfları tespit edip ortadan kaldırarak hem zaman hem maliyet açısından kazanç sağladık. Kritik ekipmanlarda performans artışı elde ettik. En önemlisi ise çalışanlarımızın sürece aktif şekilde katılması oldu. Eğitimler ve saha uygulamalarıyla 57 personelimizi sürece dahil ettik. Bu katılım, ekip içinde sahiplenmeyi ve motivasyonu büyük ölçüde artırdı."

Yönetici kadrosunun da bu süreçten olumlu etkilendiğini dile getiren Baykan, "Görev tanımlarının netleşmesi ve dijital sistemlerle süreç takibinin kolaylaşması, karar alma hızımızı artırdı. Ayrıca üretim planlama ve maliyetlendirme gibi operasyonel süreçlerimizi dijital ortama taşıdık, böylece hem raporlama hem veri doğruluğunda ciddi gelişmeler sağladık. Kısacası, bu teknik destek süreci Baykan Mobilya’da sadece verimliliği değil, kurumsal kültürü de ileriye taşıyan bir adım oldu. Şimdi daha organize, daha bilinçli ve daha sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz."

"Çok verimli, planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçiş yaptık."

Daha önceki yıllarda GMKA’dan aldıkları mali destekle de önemli bir yatırım gerçekleştirdiklerinden bahseden Baykan, "Bu destek ile edindiğimiz makine ve ekipmanlarla ikinci bir üretim bandı kurduk. Bu yeni hat sayesinde üretim kapasitemiz arttı, iş süreçlerimiz hız kazandı. Aynı dönemde istihdam sayımızı da artırarak hem üretim gücümüzü hem de bölgedeki ekonomik katkımızı büyütme fırsatı yakalamıştık. Bugün ise aldığımız teknik destekle bu fiziksel kapasiteyi güçlü bir organizasyon yapısı, dijital sistemler ve yalın yönetim anlayışıyla tamamlayarak, çok daha verimli, planlı ve sürdürülebilir bir üretim modeline geçiş yaptık" diye konuştu.

GMKA, bu yıl da "Yönetim Danışmanlığı", "Beşeri ve Sosyal Gelişim" ile "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" başlıkları altında üç farklı konuda Teknik Destek Programı ile bölgeye katkı sunmaya devam ediyor. Desteklerden faydalanmak isteyenler başvurularını www.gmka.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.