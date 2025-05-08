Kocaeli’nin Gebze ilçesinde düzenlenen Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması, Türkiye’nin farklı illerinden gelen katılımcılarla renkli buluşmaya sahne oldu. Yarışmacılar, yöresel lezzetleri glütensiz olarak hazırlayarak farkındalık oluşturdu.

Gebze Belediyesi tarafından, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve glütensiz beslenmenin önemini vurgulamak amacıyla düzenlenen Ulusal Glütensiz Yemek Yarışması, Barış Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen dernek temsilcileri, yöresel lezzetleri glütensiz olarak hazırlayarak farkındalık oluşturdu.

Hatay, Adıyaman, Kütahya, Uşak, Diyarbakır, İzmir, İstanbul, Aksaray, Afyon, Erzurum, Tokat ve Ankara gibi birçok ilden çölyak ve PKU derneklerinin katıldığı etkinlikte, geleneksel Türk mutfağının seçkin tatları glütensiz alternatiflerle yeniden yorumlandı.

"Glütensiz haliyle de lezzetli olabileceğini göstermek istedik"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çölyak hastalığının glütene karşı bağışıklık sisteminin verdiği aşırı tepki sonucu oluşan ciddi bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekerek, "Glütensiz beslenme, çölyak hastaları için sadece bir tercih değil, yaşam biçimidir. Bu yarışmayla hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de yöresel mutfağımızın glütensiz haliyle de en az geleneksel versiyonları kadar lezzetli olabileceğini göstermek istedik. Katkı sağlayan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Kütahya Çölyak Fenilkötünöri Metabolik ve Kalıtsal Hastalıklar Derneği’nden Nuray Kolcu Sayıner’in hazırladığı "sıkıcık çorbası" ve "hanım lokması" birinci oldu. Hatay Çölyak Derneği’nden Hüda Tarsuslu Yolcu, "kinoalı sac oruk" ve "rafine şekersiz glütensiz browni kek" ile ikinci olurken, Erzurum Çölyak Yaşam Derneği’nden Atike Buliç’in "Kayseri yağlaması" ise üçüncülüğe layık görüldü.

Programda AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gebze İlçe Sağlık Müdürü Dr. İlhan Kadıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve birçok davetli de hazır bulundu.