Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu öğrencisi Faruk Çalışkan "Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatları"nda matematik alanında dünya birincisi oldu.

Dünyanın prestijli olimpiyatları arasında yer alan Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatları bu yıl Antalya’da gerçekleştirildi. Olimpiyatlara dünyanın dört bir yanından öğrenciler katılırken Gaziantep’ten de GKV Özel Ortaokulu öğrencisi Faruk Çalışkan matematik alanında katılarak gösterdiği yüksek performans sonrası olimpiyat şampiyonu oldu.

Zorlu geçen yarışmanın ardından dünya şampiyonluğunu elde den Faruk Çalışkan’ın başarısından dolayı duydukları mutluluğu dile getiren GKV Özel Okulları Genel Müdürü Fevzi Gürsel, "Gaziantep Kolej Vakfı Özel Ortaokulu 7. sınıf öğrencimiz Faruk Çalışkan, Antalya’da düzenlenen ’Uluslararası Fibonacci Matematik Olimpiyatları’nda büyük bir başarıya imza atarak dünya birincisi oldu. Dünya genelinden çeşitli ülkelerden binlerce öğrencinin katıldığı bu prestijli yarışmada üstün zekâsı, problem çözme becerisi ve disiplinli çalışmasıyla öne çıkan öğrencimiz, ülkemizi ve okulumuzu gururlandırdı. Kendisini ve öğrencimizi yarışmaya hazırlayan öğretmen ve idarecilerimizi kutluyoruz. Elbette yarışma süresince bizlere büyük destek veren velilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Yarışmada olimpiyat şampiyonluğunu göğüsleyen Faruk Çalışkan’a ödülünü GKV Özel Ortaokul Müdürü Seçil Güldemet takdim edip öğrenciyi kutlayarak başarılarının devamını diledi.