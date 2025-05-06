Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği (EYUDER) iş birliğiyle bu yıl 16’ncısı düzenlenen "Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-16)"nda geniş bir akademik kadroyla yer alarak dikkat çekici bir temsil sergiledi.

29 Nisan - 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen ve 1200’ün üzerinde katılımcının yer aldığı uluslararası organizasyonda yaklaşık 600 sözlü bildiri ve poster sunumu yapıldı. Her alandan öğretmen, eğitim yöneticileri, lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin katılım gösterdiği EYFOR-16, bilimsel paylaşımın yanı sıra mesleki gelişim ve iş birliği fırsatları sunan nitelikli bir platform oluşturdu.

BEUN’u temsilen forumun açılışında konuşma yapan Ereğli Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Yücel Ertem, Üniversitenin "İlk İl, İlk Üniversite" mottosunu ve Cumhuriyetin 100. yılına özel etkinliklerde üstlendiği vizyoner rolü vurguladı. Bununla birlikte Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet alanlarında kalite odaklı ilerleyişine de dikkat çeken Doç. Dr. Ertem, başta BEUN’un her alanda gelişimine değer katan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere Ereğli Eğitim Fakültesi yönetimine ve forumda emeği geçen tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Okan Bilgin, Dr. Öğr. Üyesi Birgül Ulutaş, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Turan, Dr. Öğr. Üyesi Özgür Murat Çolakoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Akçıl ve Dr. Öğr. Üyesi Engin Karaduman; forum kapsamında panelist, oturum başkanı, atölye lideri ve moderatör rollerinde katkı sundular. Üniversitenin öğretim elemanlarının forum süresince hem akademik hem organizasyonel roller üstlenmeleri Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim bilimi alanındaki etkili varlığını bir kez daha ortaya koydu.

Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu (EYFOR-16) ilgili değerlendirmelerde bulunan BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinin ulusal ve uluslararası akademik platformlardaki görünürlüğünün artmasından memnuniyet duyduğunu belirterek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Üniversitemiz, yalnızca bilim üretmekle kalmayıp, bu bilimi paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı da her zaman temel sorumluluk olarak kabul etmektedir. Özellikle EYFOR-16 gibi çok boyutlu organizasyonlar, akademik birikimimizin mesleki sahaya yansıması açısından büyük önem taşımaktadır. Eğitim Fakültemizin kıymetli akademisyenlerinin bu değerli forumda Üniversitemizi başarıyla temsil etmelerinden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Bu vesileyle Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu’nda yer alarak katkı sağlayan değerli akademisyenlerimizi tebrik ediyor, bilimsel çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, eğitim bilimleri alanında da kalite odaklı gelişimini sürdürmeye ve ulusal düzeydeki akademik iş birliklerine katkı sunmaya devam edecek.