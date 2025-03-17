Giresun’un Espiye ilçesinde gece ormanlık alanda çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Espiye ilçesindeki Gebelli mevkiinin yüksek kesimlerinde fındık bahçelerinin de bulunduğu bölgede dün gece başlayan yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, yerleşim yerlerinden uzak bir bölgede çıktığı için müdahale rüzgar ve zorlu arazi şartları nedeniyle güçlükle gerçekleştirildi. Yangında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü. Yetkililer, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.