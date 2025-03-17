Edirne İpsala Organize Sanayi Bölgesi’nde altyapı çalışmaları kapsamında doğalgaz boru hattı döşeme işlemi başladı. Sarpdere Köyü’ndeki doğalgaz vanasından sanayi bölgesine uzanacak hat, D100 karayolunun altından geçirilerek sanayi bölgesine bağlanacak. Çalışmaların hızla devam ettiği gözlendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de İpsala Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, bölgeye doğalgaz hattı çekilmeye başlandı.

SARPDERE KÖYÜ’NDEN OSB’YE DOĞALGAZ BAĞLANTISI

Doğalgaz hattı, İpsala-Keşan yolu üzerinde bulunan Sarpdere Köyü’ndeki doğalgaz vanasından OSB’ye bağlanacak.

D100 karayolunun altından geçirilerek sanayi bölgesine ulaştırılacak. Çalışmalar hızla ilerlerken, sanayi bölgesinin doğalgaza kavuşmasıyla yatırımcılar için daha cazip bir hale gelmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Yetkililer, doğalgaz hattının tamamlanmasının ardından OSB’nin sanayi yatırımları için daha güçlü bir altyapıya sahip olacağını belirtti. Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgazın gelmesiyle bölgedeki fabrikaların enerji maliyetlerinde düşüş yaşanacağı ve çevre dostu üretime katkı sağlanacağı ifade ediliyor.

Sanayiciler, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanarak doğalgazın kısa sürede hizmete açılmasını bekliyor.