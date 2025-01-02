Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin Tamzara mahallesinde bir zamanlar unutulmaya yüz tutan Tamzara dokuması, Kadınlar Dokuyor Kooperatifi ile yeniden hayat buldu. 1800’lü yıllardan itibaren her evde dokunan bu el sanatı, şimdi ilçede kadınlarının aile ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor.

Kooperatif Başkan Yardımcısı Nurgül Kuru, Tamzara dokumasının geçmişte İran, Suriye ve Mısır’a kadar ihraç edildiğini belirtti. 1989’da üretimin sona erdiğini ve Giresun Üniversitesi’nin “Unutulmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Projesi” ile tekrar dokunmaya başlandığını ifade etti.

2019’da Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alan Tamzara dokuması, Kadınlar Dokuyor Projesi sayesinde marka haline geldi. Kooperatif, şal ve çanta üretiminin ardından gömlek ve kravat da üretmeye başladı. Renk seçenekleriyle aynı gün içinde dokunabilen kumaşlar, kooperatifin atölyesinde satışa sunuluyor.