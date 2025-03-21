Giresun’da öğrenciler, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikerek doğaya katkıda bulundu.

Giresun Çıtlakkale Ortaokulu’nda düzenlenen programa, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, Giresun Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Orman Bölge Müdürü Ahmet Ulukan, ormanların korunması ve geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak "Kendini yenileyebilen en önemli kaynaklardan biri olan ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, bozuk ormanlarımızın iyileştirilmesi ve çok yönlü fayda sağlayacak şekilde işletilmesi bizim asli görevimizdir. Aynı zamanda erozyon ve çölleşme ile mücadelede de büyük sorumluluk taşıyoruz. 21 Mart vesilesiyle ormancılık hedeflerimizi ve bu konuda ortak bilinç oluşturma gayretimizi tüm halkımıza duyurmak istiyoruz" diye konuştu.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ise öğrencilere seslenerek, "Bu fidanlar sizlerle birlikte büyüyecek. Genç fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Yeşile ve ağaca değer veren herkesin emeğine sağlık" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, kurum amirleri ve öğrenciler, Çıtlakkale Ortaokulu bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdi.