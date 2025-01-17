Giresun’da 2024-2025 eğitim-öğretim yılında örgün eğitimde 354 okulda eğitim gören, 64 bin 983 öğrenci ile 6 bin 123 öğretmen, düzenlenen törenle 15 günlük yarıyı tatiline girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Giresun’da da öğrenciler yarıyıl tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı. Giresun’da karne dağıtım töreni, Çıtlakkale Ortaokulunda yapıldı.

Düzenlenen törende konuşan İl Milli Eğitim Müdür Vekili Zafer Balcı “Okul öncesi eğitimde 8 bin 350 öğrenci, ilkokullarımızda 19 bin 470 öğrenci, ortaokullarımızda 18 bin 558 öğrenci, ortaöğretim kurumlarımızda ise 18 bin 605 öğrencimiz olmak üzere toplam da örgün eğitimde 64 bin 983 öğrencimiz eğitim-öğretim görmüştür. 2024-2025 Eğitim öğretim yılının ilk yarıyılında, Örgün Eğitim Kurumlarında 6 bin 123 öğretmenimiz görev yapmıştır. İl genelinde 32 anaokulu, 109 ilkokul, 5 Özel Eğitim I. Kademe Okulu, 110 ortaokul, 6 Özel Kademe II. Kademe Okulu, 32 Akademik Lise, 57 Meslek Lisesi ve 3 Özel Eğitim III. Kademe Okulu olmak üzere toplam 354 okulumuzda eğitim öğretim hizmeti verilmiştir” dedi.

Giresun Vali Yardımcısı Şahin Bayhan ve Alpaslan Altınışık bir süre öğrencilerle sohbet ederek bol bol oyun oynamalarını ve tatilin tadını çıkarmaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra sınıfları dolaşarak öğrencilerin karneleri verildi. Karnelerini alan öğrenciler sevincini dışarıda bekleyen aileleriyle yaşadı.

2024-2025 eğitim öğretim yarıyıl tatili 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) kapsamında Giresun’da 4 bin 677 birinci sınıf öğrencilerine karne yerine Gelişim Raporu verildi.