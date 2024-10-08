Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, Karadeniz Bölgesi’nin başlıca geçim kaynağı olan fındık üretiminin kahverengi kokarca istilasıyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Fındığın geleceğinin tehdit altında olduğunu kaydeden Karan, “Üretici ve devlet el ele verip bu zararlıyı bir an önce yok etmeliyiz. Eğer bugün önlem almazsak, gelecekte fındık yerine yaprak toplarız. Fındık üreticileri kahverengi kokarca zararlısına karşı kışlık mücadele yapılmalıdır. Özellikle son iki yılda Ordu’nun Fatsa ilçesi başta olmak üzere birçok bölgede fındığa ciddi zarar veren bu istilacı böceğin hızla tüm Karadeniz Bölgesi’ne yayıldı. Devletin valilikler öncülüğünde başlattığı eylem planı önemlidir” dedi.

Devletin her ilde mücadele planını başlattığını da ifade eden Karan, “Ancak üreticilerimize de büyük görev düşüyor. Bu zararlı kışı geçirmek için evlere, barakalara ve yapı alanlarına sığınıyor. Gördüğümüz yerde yok etmeli ve kışın kullanılmayan yapıları ilaçlamalıyız. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı onaylı ilaçların piyasada bulunmaktadır ve uygun maliyetlerle ilaçlama yapılabilmektedir. Bu ilaçlamaları yaptıktan sonra 10-15 günde bir kontrolleri mutlaka yapmalıyız” şeklinde konuştu.

Fındığın Karadeniz Bölgesi için vazgeçilmez bir tarımsal ürün olduğunu belirten Karan, “Eğer bu zararlıyı hafife alır, bugünden yok etmezsek, gelecekte fındık diye bir ürün kalmayacak. Bu işin şakası yok” ifadelerini kullandı.