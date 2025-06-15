Giresun’un Görele ilçesinde sürücünün camdan fırladığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Bozcaali Mahallesi’nde Ahmet G. yönetimindeki 28 AAR 401 plakalı Kartal marka otomobil, akaryakıt istasyonundan kontrolsüz şekilde yola çıktı. Bu sırada sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir başka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Ahmet G. şoför kapısından fırlayarak yola savruldu. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazada, araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan Mustafa M. yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.