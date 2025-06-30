Giresun Valiliği, şehrin önemli turizm merkezlerinden Mavi Göl’ün çevresinde yapılan ıslah çalışmalarının 20 gün içerisinde tamamlanacağını duyurdu.

Giresun’un doğal harikalarından biri olan Mavi Göl’ün son günlerde çamurlu bir şekilde akması, turistlerin yanı sıra bölge halkının da büyük tepkisini çekmişti. Mavi Göl’ün üzerinde bulunduğu Göksu Deresi’nde yapılan ıslah çalışmaları gölü çamur deryasına çevirdi. Turizm sezonunun en yoğun döneminde yapılan ıslah çalışmalarıyla ilgili Giresun Valiliği bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, bölgenin turizm potansiyelini yükseltmek amacıyla yürütülen "Beyazdan Maviye Yolculuk" projesi kapsamında Göksu Deresi üzerinde altyapı çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Açıklamada bölgede hem taşkın riskinin azaltılması hem de sürdürebilir bir turizm anlayışıyla yürütülen projeyle ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Göksu travertenlerinden karayolu köprüsüne kadar olan 700 metrelik dere hattında taşkın kontrolü amacıyla beton temelli, taş örme yapılar inşa edilmektedir. Bu, su debisinin arttığı dönemlerde tarım arazilerini ve travertenleri korumak için elzemdir. Yürütülen çalışmalar, ’Beyazdan Maviye Yolculuk’ projesinin altyapı ayağını oluşturmakta ve bu proje yürüyüş yolları, seyir terasları, yöresel satış stantları, doğayla uyumlu yapılar ve çevre düzenlemeleri gibi uygulamaları içermektedir."

"Çalışmalar 20 gün içerisinde tamamlanacak"

Dere üzerinde su seviyesinin en az olduğu yaz aylarının tercih edildiği belirtilen açıklamada, "Kış aylarında beton dökümüne uygun hava şartları yoktur. Mart-Mayıs döneminde kar erimesine bağlı su seviyesi yükselmekte ve dere yatağında çalışmak mümkün olmamaktadır. Mayıs ortasından sonra su seviyesi düşünce çalışmalar teknik olarak mümkün hale gelmiştir. Bu nedenle uygulama kaçınılmaz olarak yaz aylarında yapılmakta ve Mavi Göl’ün görüntüsünü etkileyen etabın ise yaklaşık 20 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Giresun’un doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm değerine dönüştürmek nihai hedefimizdir. Bu doğrultuda turizm acenteleri ve paydaşların koordine edilerek ziyaretçilerin mağdur olmamasına adına da ilgili kurumlarımız talimatlandırılmıştır" denildi.