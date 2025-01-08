Giresun ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olan Büyük Sanayi Sitesi’nde altyapı ve üstyapı yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, yağmur suyu, kanalizasyon hatları ve içme suyu şebekesi güçlendirilerek, kilitli parke taşı uygulamasının ardından dekoratif aydınlatmaya elektrik sistemi de yapılacağı belirtildi.

Sanayi Sitesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, “Giresun ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olan Büyük Sanayi Sitesi’nde uzun zamandır ihmal edilmiş olduğu görüldü. Sanayi sitesinin altyapısı artık ihtiyaca cevap veremez hala gelmesinin yanı sıra üstyapısı da bozulmuş durumdaydı. Öncelikle altyapı yağmur suyu, kanalizasyon hatları ve içme suyu şebekesi güçlendirilecek. Üstyapı kısmında ise daha önce 8’lik parke taşlarının kullanıldığı caddede, 10’luk parke taşlarıyla kilit parke uygulaması yapılacak. Bu değişiklik, caddenin daha estetik ve sağlam bir yapıya kavuşmasını sağlayacak” dedi.

Sanayi sitesinde trafik akışıyla ilgili de düzenleme yapılacağını belirten Başkan Fuat Köse, “Caddede yapılacak olan düzenlemeler tamamlandığında, trafik akışının daha düzenli hale gelmesi ve iş yerlerine daha rahat ulaşılabilmesi sağlanacak. Caddenin en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması için çalışmalar aralıksız sürecek. Bu süreçte esnaf ve vatandaşlardan anlayışlı olmalarını bekliyoruz” diye konuştu.

Uzun zamandır beklenen altyapı ve yol düzenleme projesi, hem esnaf hem de caddeden geçen vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Giresun’daki sanayi sitesinin daha modern bir görünüme kavuşması, bölge ekonomisinin gelişmesine de katkı sağlayacak.