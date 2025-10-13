Doğu Karadeniz’in yaşanabilir tek adası olan Giresun Adası’nda çevre düzenleme çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Orta Çağ’dan kalma surlar, manastır harabesi, şapel, sarnıç ve mezar gibi tarihi kalıntıların yanı sıra karabatak gibi çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan adada, 32 milyon lira maliyetle yürütülen ’Giresun Adası Çevre Düzenlemesi Uygulama Projesi’ kapsamında çalışmalar sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, adada yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik birimleri, gişe, kafe ve tuvaletler gibi hizmet ünitelerinin yanı sıra yönlendirme tabelaları ve aydınlatma sistemleri de düzenleniyor.

Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Kültür ve Turizm İl Müdürü Erdem Kılavuz, Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği Başkanı Ali Kara, daire amirleri ve siyasi parti temsilcileri ile çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, adada önemli bir sürecin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek "Bugüne kadar hep ’Ada bize bakıyor, biz adaya bakıyoruz’ diye şikayet edilirdi. Nihayet Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok önemli ve güzel bir rekreasyon çalışması yürüttü. Yürüyüş yolları, seyir terasları, karşılama merkezi, güvenlik, gişe, kafe ve tuvalet gibi hizmet üniteleri ile yönlendirme tabelaları ve aydınlatma düzenleme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Bundan sonra Giresun Adası, Karadeniz’in önemli turizm merkezlerinden biri olacak. Binlerce turistin ziyaret edeceğini öngörüyoruz. Giresun turizmi açısından bu proje, stratejik bir gelişmedir. Çok kısa bir süre içinde adayı turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.