Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için girdiği kanalda boğularak yaşamını yitiren 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, dün ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Ömer Nazmi Caddesi'nden geçen sulama kanalında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 7. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Ayaz Kurt, serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzmek için girdiği kanaldan çıkmayan çocuk için çevredekiler 112 Acil Komuta Merkezini aradı. Bölgeye AFAD, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri ve çevredekiler yüzeysel tarama yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekipleri de sulama kanalında aramalara başladı. Yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu çocuğun cansız bedeni girdiği yerin 700 metre ilerisinde bulundu.

Hayatını kaybeden 12 yaşındaki Ayaz Kurt'un cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığı'na getirdi. Burada aile bireyleri, yakınları ve vatandaşların katılımıyla cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Ayaz'ın naaşı, Tarsus Sucular Şehir Mezarlığı'na götürülerek gözyaşları arasında dualarla defnedildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.