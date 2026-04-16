Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Elazığ Ticaret Borsası Başkan Mehmet Ali Dumandağ ve yönetimini ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin Dilber, Tarım ve Orman İl Müdürü Sadettin Taşkesen ile birlikte Elazığ Ticaret Borsası Başkan Mehmet Ali Dumandağ ile yönetimini ziyaret etti. Ziyarette sektörün mevcut durumu, sahadaki sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Ticaret Borsası Meclis Başkanı Aydın Torgut ve Yönetim Kurulu üyelerinin de bulunduğu ziyarette; tarım ve gıda sektörünün mevcut durumu, üretimden tüketime kadar uzanan süreçte karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde ele alındı. Ziyarette sektörün mevcut durumu, sahada üyelerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Özellikle sahada yaşanan güncel gelişmeler, üreticilerin ve üyelerin beklentilerine yönelik atılabilecek adımlar üzerine karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Ziyarette ayrıca, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, denetim süreçlerinin etkinliği ve gıda güvenliğinin sürdürülebilirliği konularında da değerlendirmeler yapıldı.

Tarım ve hayvancılık alanında yürütülen çalışmaların daha verimli hale getirilmesine yönelik önerilerin paylaşıldığı ziyaretin ardından değerlendirmelerde bulunan Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, ziyaretlerinden dolayı Genel Müdür Dr. Ersin Dilber ve İl Müdürü Sadettin Taşkesen'e teşekkür ederek, borsa olarak sektörün gelişimi adına her türlü iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Ziyaretin sonunda, Başkan Dumandağ tarafından Genel Müdür Dr. Ersin Dilber'e, borsaya gerçekleştirdikleri ziyaret dolayısıyla plaket takdim edildi.