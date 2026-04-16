Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarının ardından Aksaray'da okullardaki güvenlik seviyesi arttırıldı. Okullarda görevli okul polislerine takviye olarak resmi ekipler okul önü ve çevresinde denetimler yapıyor.

Aksaray il merkezinde tüm okullardaki okul polislerine ek olarak takviye ekiplerin yanı sıra motosikletli yunus polisleri güvenlik önlemi alıyor. Okullarda sabah ders başlangıcıyla eğitimin sonlanmasına kadar görev alan yunus ve resmi ekipler, okul ve çevresinde hem denetim yapıyor hem de devriye atarak meydana gelebilecek bir olumsuzluğa karşı caydırıcı rol oynuyor. Ekipler, okullarda güvenlik görevlileri ve okul müdürleri ile de görüşerek bilgilendirmelerde bulunuyor.