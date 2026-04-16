Genç Erkekler Voleybol Grup Birinciliği müsabakaları, 15 Nisan itibarıyla Elazığ'ın ev sahipliğinde Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla başladı. Açılış müsabakasında Elazığ Gençlik Spor Kulübü ile Adıyaman Gençlik Spor Kulübü karşı karşıya gelirken, organizasyonun ilk düdüğüyle birlikte sahada büyük bir rekabet yaşandı. 3 gün sürecek olan organizasyonda Elazığ, Adıyaman ve Bingöl illerinden gelen takımlar, grup birinciliğini elde ederek üst tura yükselmek için mücadele ediyor.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Elazığ olarak gurup müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Farklı illerden gelen sporcularımızın burada hem rekabet etmeleri hem de dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmeleri bizler için son derece kıymetlidir. Gençlerimizin spora yönlendirilmesi, sağlıklı bireyler olarak yetişmesi ve yeteneklerini sergileyebilecekleri alanların oluşturulması önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Müsabakalara katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz' dedi.