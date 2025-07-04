Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) bilimsel bilgi ve teknolojik birikimin, toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü sağlamak amacıyla stratejik bir adım daha attı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karar ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurma izni resmi olarak onaylandı.

GİBTÜ’de Ar-Ge alanındaki proje, yayın ve sanayii işbirliği kapasitesini artırmak amacıyla Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kuruldu. Son yıllarda nitelikli laboratuvarlar ve araştırma merkezleri kurarak ciddi bir Ar-Ge altyapısına kavuşan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, bu altyapıyı daha etkin kullanmak ve Ar-Ge alanındaki proje, yayın ve sanayii işbirliği kapasitesini artırmak amacıyla Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20.05.2025 tarihinde alınan karar ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kurma izni resmi olarak onaylandı.

Kamu-özel sektör iş birliklerine öncülük edilecek

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) tarafından yapılan açıklamada, "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 32. maddesi ve 07.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği" uyarınca, GİBTÜ bünyesinde sermaye şirketi statüsünde bir TTO’nun kurulması uygun bulunmuş ve bu yönde çalışmalar resmi olarak başlatılmıştır. Kurulacak olan GİBTÜ TTO, üniversitemizin akademik bilgi ve araştırma çıktılarının ticarileştirilmesine, sanayi ile olan iş birliklerinin sistematik hale getirilmesine, girişimciliğin desteklenmesine ve kamu-özel sektör iş birliklerinin sürdürülebilir şekilde yapılandırılmasına öncülük edecektir" denildi.

"Sanayi ile akademi arasında etkileşimin arttırılacak"

TTO’nun faaliyet alanları ve hedefleri hakkında da yazılı bir açıklama yapan üniversite, "Üniversite bünyesindeki akademik bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarımını sağlamak, Fikri ve sınai mülkiyet hakları yönetimi (patent, marka, tasarım) konusunda akademisyenlere destek sunmak, AR-GE projeleri için ulusal ve uluslararası fonlara erişim sağlamak, Girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü yaygınlaştırmak ve start-up oluşumlarını desteklemek, Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliklerini geliştirmek, Öğrenci ve araştırmacıların projelendirme, iş fikri geliştirme ve ticarileştirme kapasitelerini artırmak. GİBTÜ TTO, üniversite-sanayi iş birliğinin daha etkili ve sürdürülebilir hale gelmesi için köprü görevi görecektir. TTO aracılığıyla, üniversitemizde geliştirilen özgün fikirlerin ve bilimsel çıktının, ulusal kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde ekonomik değere dönüştürülmesi mümkün olacaktır. Ayrıca, GİBTÜ TTO’nun kurulmasıyla birlikte bölgemizdeki girişimcilik ekosistemine ve teknoloji tabanlı işletmelere rehberlik edilecek; yenilikçi çözümler geliştirilmesi ve sanayi ile akademi arasında etkileşimin artırılması sağlanacaktır. Teknoloji Transfer Ofisi yapılanmamıza dair gelişmeler, organizasyon yapısı ve işleyişe dair detaylar çok yakında resmi web sitemiz ve sosyal medya kanallarımız aracılığıyla paylaşılacaktır. GİBTÜ olarak, bilimsel bilginin gücünü ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürme vizyonumuz doğrultusunda çıktığımız bu yolda, tüm paydaşlarımızla iş birliğine açık olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Bilgiyi değere dönüştürmek için GİBTÜ TTO ile yola çıkıyoruz" ifadelerine yer verdi.