Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), bölgenin vizyoner gençlerini, teknoloji dünyasını ve sanayi devlerini bir araya getiren organizasyona ev sahipliği yaptı. İnovasyon ve geleceğin teknolojilerinin konuşulduğu 'Dijital Ufuklar 2026' buluşmasında, genç girişimciler fikirlerini gerçeğe dönüştürme yolunda adım attı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Mühendislik Topluluğu ile Proje Üretim ve Yönetim Topluluğu (PUY) iş birliğinde düzenlenen '1503 Dijital Ufuklar Gaziantep Genç İnovasyon ve Proje Pazarı', kapılarını açtı. GİBTÜ Üniversite Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyon, bölgedeki genç yetenekleri ve teknoloji meraklılarını tek bir çatı altında buluşturdu.

Vali Çeber stantları tek tek inceledi

Geleceğin teknolojilerinin sergilendiği etkinliğe Gaziantep Valisi Kemal Çeber de katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu. Stantları tek tek ziyaret eden Vali Çeber, gençlerle yakından ilgilendi. Proje sahibi öğrencilerden ve ekiplerden teknik detaylar hakkında bilgi alan Çeber, bölge gençliğinin inovatif vizyonundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üretilen projelerin ülkenin milli teknoloji hamlesine büyük katkı sunacağını vurguladı ve genç girişimcileri tebrik etti.

Geleceği inşa edecek nesil bu alanda yetişiyor

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, üniversite olarak bilime, teknolojiye ve gençlerin inovatif fikirlerine her zaman tam destek verdiklerini belirtti. Konuşmasında gençlerin potansiyeline olan inancını vurgulayan Rektör Demir, 'Bugün burada sadece projeleri değil, Türkiye'nin aydınlık yarınlarını, dijital ufuklarını görüyoruz. GİBTÜ olarak, gençlerimizin teorik bilgilerini ürüne ve katma değere dönüştürebilecekleri bu tarz güçlü platformları çok önemsiyoruz. Akademi ile sanayiyi buluşturan bu köprü, genç girişimcilerimizin 'Sektör Devleri' ile tanışarak vizyon kazanmalarına vesile olacaktır. Fikir üreten, çalışan ve ülkemizin teknoloji vizyonuna omuz veren tüm öğrencilerimizle gurur duyuyorum. Geleceği inşa edecek nesil tam da bu alanda yetişiyor' dedi.

Büyük bir başarıyla tamamlanan bu dev organizasyonun arka planında ise güçlü bir akademik koordinasyon yer aldı. Projenin yürütücülüğünü üstlenen Doç. Dr. Osman Hansu ve projenin araştırmacısı Araştırma Görevlisi Zeynep Yüksel, etkinliğin planlama aşamasından yürütülmesine kadar tüm süreçte genç girişimcilere rehberlik ederek organizasyonun omurgasını oluşturdu. Teknoloji ve inovasyon ekosisteminin aktörleri de gençleri bu anlamlı günde yalnız bırakmadı. T3 Vakfı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, GBB Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) gibi güçlü paydaşların kurumsal destekleriyle hayata geçirilen projenin yarışma ve heyecan dolu değerlendirme süreci başarıyla tamamlandı.

Bölge üniversiteleri ve sanayi dünyası tek çatıda buluştu

Bölgenin güçlü eğitim kurumlarının iş birliğiyle adeta bir teknoloji üssüne dönen etkinlikte, akademi ve sanayi dünyası stratejik bir iş birliğine imza attı. Başta ev sahibi GİBTÜ olmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) gibi bölgenin lider üniversitelerinden katılan vizyoner gençler, yenilikçi projelerini jüri üyelerine ve sektör temsilcilerine sunarak adeta birbirleriyle yarıştı.

Güçlü paydaşlar, büyük ödüller

Kariyer kapıları ardına kadar aralandı

Sadece bir proje yarışması olmanın ötesine geçen etkinlik, genç girişimciler için profesyonel iş hayatına açılan güçlü bir kapı oldu. Katılımcılar, iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle doğrudan iletişim kurarak geleceğe yönelik kariyer ve stratejik iş birliği fırsatlarını yakaladı. Günün sonunda, titizlikle yürütülen değerlendirme sürecinin ardından dereceye giren projeler, düzenlenen görkemli ve heyecan dolu törenle büyük ödüllerine kavuştu.