Mersin’in Gülnar ilçesinde Gezende Erik Festivali’nin 15’incisi coşkuyla gerçekleştirildi.

Gezende Muhtarlığı ile Gezende Köyü Bardat Pazarını Kalkındırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlenen 15. Gezende Erik Festivali, tarihi Ilıpınar festival alanında 2 gün sürdü. Festivalde yerel sanatçıların yanı sıra Ali Rıza Yılmaz, Uğur Önür ve Hasan Yılmaz gibi tanınmış sesler söyledikleri şarkı ve türkülerle vatandaşlara unutulmaz anlar yaşattı. En iyi erik üreticisinin ödüllendirildiği festivale katkı sunanlara ise plaket verildi. Festivale katılan misafirlere sıkma ve ayran ikram edildi.

Gülnar Kaymakamı Yusuf Ziya Yaktı, festivalin açılışında yaptığı konuşmada, sıfırdan bin 600 metreye yükselen eşsiz bir doğaya sahip olduklarını ifade ederek, "Kıyı ve yayla turizmi ile yeşil enerji yatırımlarına elverişli bir bölgemiz var. Sarıkeçili Yörüklerinin kışlak yurdu Gülnar’ımızda bulunmaktadır. Bu festival ile Gezende eriğimizi ve kültürümüzü tüm dünyaya tanıtıyoruz" dedi.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Gezende eriğinin kendine has aroması ve kalitesiyle öne çıktığını belirterek, "Gezende eriği, tadıyla damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakıyor. Bizler de bu eşsiz ürünümüzü daha geniş kitlelere tanıtmak, hak ettiği değeri görmesini sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Can erik bu bölgede her yerde yetişiyor ama Gezende köylüleri bu eriğin coğrafi işaretini almışlar ve festivalini yapıyorlar. Biz de üreticimize destek vermek için bu festivale katkı sunuyoruz" diye konuştu.

Gezende Mahalle Muhtarı Hakkı Küçük ise bölgeye ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan ve deneme yanılma yöntemiyle yetiştirdikleri coğrafi işaretli Gezende eriğinin üretiminden pazarlamasına kadar büyük sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Hasat ettikleri ürünlerinin paketlenme aşamasında dış etkilerden korunabilmesi için gerekli sundurmanın Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerine kazandırılmasını isteyen Küçük, "Gülnar-Silifke kara yolunun kapanması nedeniyle çiftçilerimizin ürünlerini taşıyabileceği alternatif Aygörmez yolunun yapılması, festival alanımızın da daha kullanışlı hale getirilmesini ve iyileştirilmesini talep ediyoruz" dedi.