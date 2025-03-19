Aydın’ın Germencik ilçesinde sivrisinek ve yabani ot mücadelesi kapsamında belediye ekiplerince ilaçlamalar aralıksız sürüyor.

Halk sağlığının korunması hedefiyle temizlik çalışmalarına devam eden Germencik Belediyesi, sivrisinek ve yabani ot ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen belediye ekiplerinin son durağı Uzunkum, Moralı, Üzümlü, Reisköy ve Karaağaçlı mahalleleri oldu. Sabahın erken saatlerinde mahallelere gelen ekipler, çocuk parkları, yol kenarları, mezarlıklar ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi. Konforlu ve sağlıklı bir yaz sezonu için çalışmaların hız kesmeden diğer mahallelerde de süreceği öğrenildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda "Uzunkum, Moralı, Üzümlü, Reisköy ve Karaağaçlı mahallelerimizde vektörle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarımız devam ediyor. Konforlu ve huzurlu bir yaz sezonu için hazırlıklarımız sürüyor" ifadeleri yer aldı.