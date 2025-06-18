Aydın’ın Germencik ilçesinde ekili pamuk arazilerinde yapılan kontrollerde pamuk gelişimlerinin iyi olduğu ve erken dönem zararlılarının kontrol altına alındığı tespit edildi.

Germencik kooperatif bölgesindeki tarlalarda yapılan kontrollerde pamuk gelişimlerinin oldukça iyi durumda olduğu gözlemlendi. Kooperatif yetkilileri ve teknik personelle birlikte yürütülen çalışmalarda, üreticilerin doğru zirai ilaç uygulamalarıyla erken dönem zararlıları olan yaprak piresi, trips ve kırmızı örümceğinin başarıyla kontrol altına aldığını tespit etti.

Çapalama yöntemi tavsiyesi

Tarla kontrolleri sırasında bölgede dikkat çeken bir diğer konu ise yabani kavun (ecel kavunu) oldu. Etkili bir kimyasal çözüm bulunmaması nedeniyle çiftçilere mekanik mücadele yöntemi olan çapalama önerilirken, Tariş yetkilileri, pamuk üretiminin sürdürülebilirliği için zararlı kontrolünün yanı sıra yabancı otların da zamanında temizlenmesinin önemine dikkat çekti.