Germencik Kaymakamı Sultan Doğru, Polis Haftası kapsamında İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer ve teşkilat mensuplarını ağırladı.

Germencik’te Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde İlçe Kaymakamı Sultan Doğru, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer ve emniyet teşkilatının mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaret sırasında Kaymakam Doğru, emniyet teşkilatının kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, personele teşekkürlerini iletti. Kaymakam Doğru, emniyet teşkilatının toplumun güvenliğini sağlamada ve suçla mücadeledeki kritik rolüne vurgu yaparak, başarılarının devamını diledi. Ayrıca, emniyet teşkilatına çiçek takdiminde bulunarak moral verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Fatih Haykırer ve emniyet mensupları, Kaymakam Doğru’ya kabullerinden dolayı teşekkür ederek, toplumun huzuru için verdikleri mücadelenin her zaman devam edeceğini belirttiler.