Germencik Belediyesi Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, ilçedeki mezarlıklarda temizlik, bakım ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor.

Germencik Belediyesi ekipleri mezarlık çalışmaları kapsamında son olarak Uzunkum, Dereköy, Ömerbeyli ve Çarıklar Mahalleleri’ndeki mezarlıklarda bakım gerçekleştirdi. Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, bayramda vatandaşların mezarlıklara ziyaretlerini rahatça yapabilmesi için tüm mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Bayram öncesinde ilçemizdeki tüm mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi yapıyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın sevdiklerini ziyaret ederken daha huzurlu ve temiz bir ortamda bulunmalarını sağlamak" dedi.

Ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Zencirci, bayrama kadar tüm mezarlıklarda gerekli bakım ve temizlik işlemlerinin tamamlanacağını ifade etti.