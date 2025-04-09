Bilecik’te geri yapan kamyonun çarptığı işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde Karaköy mevkiinde Cavit G., Karayolları İşletme Şefliğine ait kamyonla geri manevra esnasında çalışma yapan işçi Murtaza Sert’e çarptı. Ağır yaralanan Sert, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Murtaza Sert kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.