Batman’ın Gercüş ilçesinde yatılı bölge ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, robotik kodlama eğitimleriyle hayatı kolaylaştıracak projeler üretmeye çalışıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hayata geçirdiği projeler kapsamında Gercüş Yatılı Bölge Ortaokul öğrencilerin bilimsel ve teknolojik çalışmalara yönelmesi sağlanıyor. Haftanın belirli günlerinde okulda bulunan sınıfa gelen öğrenciler öğretmenleri tarafından robotik kodlamayla ilgili eğitimler veriliyor. Teorik ve uygulamalı derslerle öğrendiklerini pekiştiren öğrenciler, mekanik yapı, manipülatör, aktüatör, sensör ve yazılım gibi birçok konuda bilgi sahibi oluyor. Öğrenciler, ürettikleri projelerle TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarına katılıyor.

Bu sene ilk defa düzenlenen Batman Robotik ve Teknoloji Festivaline katılan yatılı bölge ortaokulu 5. sınıf öğrencileri, blok tabanlı kodlama kategorisinde yarışarak dereceye girerek üçüncü oldu. Eğitimler öğrencilerin hayal gücünü geliştiriyor.

Öğrenciler öğretmenlerinden eğitim gördüğünü anlatarak, robotik kodlama sayesinde hayal gücünü geliştirerek yeni ürünler ortaya çıkardığını ifade ederek yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.