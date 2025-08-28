Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi’nin düzenlediği Mimar Sinan Spor Kompleksi’nin temel atma töreni ve Yaz Spor Okulları’nın kapanış programına katıldı. Bakan Bak, "Fatih’te yapılan eserler ortada. Sporun içinden gelen, sporu çok seven, gençliğini futbola adamış Fatih’i karış karış bilen, Sayın Cumhurbaşkanımızın Fatih’e verdiği destek çok önemli. Fatih demek İstanbul’un özü, kalbi demek. Yine siyasette de Fatih ayağa kalkarsa, İstanbul ayağa kalkar. Dolayısıyla Fatih’te ne yaparsak hak ediyor" dedi.

Fatih Belediyesi, Mimar Sinan Spor Kompleksi temel atma töreni ve Yaz Spor Okulları kapanış töreni düzenlendi. Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "İstanbul’a İstanbul adını veren yerdir Fatih. Son 6-7 yılda Fatih’imizde gerçekten gençlerimizle ve çocuklarımızla beraber spor branşlarında müthiş bir gelişim oldu. Yaklaşık 17 tesisi son 6 yılda Fatih’e kazandırdık. Uzun yıllardır siyasette bulunan birisi olarak söylüyorum. Bu gerçekten Türkiye için çok takdire şayan bir iştir, Fatih için de öyledir. Her kapı çaldığımızda destek veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sayın Osman Aşkın Bak bakanımıza şahsım ve Fatih halkı adına teşekkür ediyorum. Fatih’te bu tesislerden yetiştirilen çocuklar hayata sporla başlamış olacak olan gençler avantajlı bir şekilde hayata devam edecektir. Mimar Sinan Spor Merkezi’mizi yapıyoruz. Fatih’in dördüncü yüzme havuzu inşallah 1 yıl içerisinde teslim edilmiş olacak. İçerisinde büyük bir voleybol, basketbol sahası ve kadınlar için pilates salonları var" dedi.

"Diğer yapılan tesislerle beraber Fatih’te onlarca tesis ortaya çıktı"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak programda yaptığı konuşmasında Fatih’te doğup büyüdüğünü belirtti. Bakan Bak, "Sizleri çok seviyoruz coşkulu bir ortam değerli başkanım çok teşekkür ediyoruz bu ortamı sağladığınız için, Fatih Belediyesi yaz spor okullarından 8 bine yakın çocuğunuz çeşitli branşlarda basketboldan, voleybola, yüzmeden, atletizme, futboldan, tekvando branşlarına katılarak çok eğlenceli bir dönem geçirdi. Fatih’te yapılan eserler ortada, tabii sporun içinden gelen, sporu çok seven, gençliğini futbola adamış Fatih’i karış karış bilen, Sayın Cumhurbaşkanımızın Fatih’e verdiği destek çok önemli. Fatih demek İstanbul’un özü, kalbi demek. Yine siyasette de Fatih ayağa kalkarsa, İstanbul ayağa kalkar. Dolayısıyla Fatih’te ne yaparsak hak ediyor, Fatih’in güzel insanları. Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz yapılan tesislerde önceki dönem bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu oda bir Fatihli, yine biz de 2017 - 2018’de tesislerin başlangıcını yaptık. Yedi kulede havuzla beraber yine Haliç Su Sporları merkezi, Silivrikapı’da ki yapılan tesisler Mimar Sinan’daki tesisler ve diğer yapılan tesislerle beraber Fatih’te onlarca tesis ortaya çıktı. Şundan beri mutluyuz, çünkü Fatih’in gençleri için alan çok dar, buraları çok güzel yönetmek gerekiyor. Sayın başkanımızın daha önce TOKİ başkanlığı yapması nedeniyle de verdiğimiz desteği çok verimli bir şekilde kullanarak sonuca çabuk gidiyor. Çok hızlı bir şekilde tesisleri ortaya çıkartıyor. Bugün burada Mimar Sinan Spor Kompleksi‘nde kütüphaneden, kapalı yüzme havuzuna, kapalı salondan, pilates merkezi başta olmak üzere pek çok etkinliği yapabilecekleri bir tesiste kazandırıyoruz. Darüşaffaka‘da yapılan tesisi geçtiğimiz bir yıl önce açmıştık. Orada da havuzuyla kültür merkeziyle kapalı salona ile güzel bir tesis ortaya çıktı. İhya ettiği vakıflarla beraber ihya ettiği tesisler var. Yakında açılışını yapacağımız Silivrikapı’daki Spor Vadisi çok kıymetli bizim için" şeklinde konuştu.

"Çocukları sahalara tesislere kütüphane gençliklerine getirmek, uyuşturucu, dijital bağımlılık, içki gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızın uzak tutmamız lazım"

Konuşmasının devamında ailelere seslenen Bakan Bak, en önemli görevin bağımlılıkla mücadele olduğunu belirterek, "Bizim için iki şey var, Gençlik ve Spor bakanlığı olarak çocuklarımıza ailelerimize söylediğimiz lütfen çocuklarınıza bizim spor tesislerimize getirin. Çünkü bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Bizim görevimiz Gençlik ve Spor bakanlığı olarak çocukları sahalara tesislere kütüphane gençliklerine getirmek, uyuşturucu, dijital bağımlılık, içki gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızın uzak tutmamız lazım sporun birleştirici, iyileştirici gücünü kullanmanız lazım. Bu nedenle spor kulüplerimize de görev düşüyor. Burada sayın başkanımız ve Fatih’teki spor kulüpleri gerçekten iyi bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Burada köklü kulüpler var, Fatih Karagümrük, Vefa, Davut Paşa var, aşağıda Fatih Su Sporları kulübü var, Çırçır var. Ben de çok bu sahalarda futbol oynadım futbol müsabakalarına katıldık. Dolayısıyla Fatih bu nedenle sporun her şeyini zerresine kadar hak ediyor. O nedenle sayın cumhurbaşkanımız bize talimatı, ‘çocuklar için gençler için mahallelerde bulduğunuz her yere halı sahalar yapın. Basketbol sahaları yapın, küçük sahalar yapın, voleybol sahaları yapın, okul bahçelerine tesis yapın.’ İşte bunu Türkiye’de en güzel işleyen en güzel yöneten ve bizimle beraber çok güzel çalışan Fatih belediyesi var" dedi.