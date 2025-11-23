Arnavutköy Belediyesi, ’Yeni Medya Akademi Projesi’ ile 11. Geleneksel Alanında İz Bırakanlar Ödülleri kapsamında "Yerel Yönetimler Ödülü’ne" layık görüldü.

Arnavutköy Belediyesi, gençlere dijital iletişim alanında yeni kapılar açan Yeni Medya Akademi projesiyle, İstanbul Takipte Haber Sitesi tarafından düzenlenen 11. Geleneksel Alanında İz Bırakanlar Ödülleri kapsamında Yerel Yönetimler Ödülü’nün sahibi oldu. Bu yıl "Terörsüz Türkiye" temasıyla gerçekleştirilen gecede, topluma değer katan projeler arasında Arnavutköy Belediyesi’nin gençlik ve iletişim alanındaki yenilikçi çalışmaları öne çıktı.

"Belediye Başkanımız Candaroğlu bu ödülü fazlasıyla hak etti"

Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda yapılan törende Arnavutköy Belediyesi adına ödülü Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Aygenli teslim aldı. Aygenli, yaptığı konuşmada, "Bugün gerçekleşen ödül töreni gerçekten çok anlamlıydı. Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu bu ödülü fazlasıyla hak etti. Gençlerin önünü açan, topluma değer katan çok önemli çalışmalara imza attı. Bu ödül de o çalışmaların güzel bir göstergesi oldu. Başkanımıza ve Arnavutköy’e hayırlı olsun" dedi.

Arnavutköy Belediyesi, Yeni Medya Akademi ile sosyal medya yönetimi, dijital içerik üretimi, kurgu-montaj ve medya okuryazarlığı gibi alanlarda gençlere kapsamlı eğitimler sunarak dijital çağın yetkin iletişimcilerini yetiştirmeye devam ediyor. Ödül, belediyenin yerel yönetimler alanındaki vizyoner çalışmalarının kent genelinde takdir edildiğini gösterdi.