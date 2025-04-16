Türkiye İtibar Akademisi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Kent Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ’Gençlik Endeksi (G250) Araştırması’ sonucunda, gençlerin en güvendiği ve tercih ettiği kargo markası Yurtiçi Kargo oldu.

24 Şubat - 8 Mart tarihleri arasında CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye genelinde NUTS 2 sınıflamasına göre 26 bölgeden rastgele seçilen toplam 4 bin 892 kişi ile görüşüldü. Araştırma anketi 5 temel bölümden oluşurken, katılımcılara sorulan sorular, herhangi bir yönlendirme yapılmadan açık uçlu olarak soruldu. Bu soru kapsamında gençler, Türkiye’nin en güvenilir ve tercih edilen şirketlerini belirtti.

Gençlerin tercihlerini belirleyen bu önemli araştırma sonucunda Yurtiçi Kargo, kargo sektöründe gençlerden en yüksek güven skorunu elde ederek birinciliğini ilan etti.

Yurtiçi Kargo adına konuyla ilgili açıklamada bulunan Pazarlama ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Arslan şunları ifade etti:

"Gençlerin güvenini kazanmak, bizim için gurur verici bir başarı. Şirket olarak müşteri odaklı hizmet anlayışımız ve yenilikçi çözümlerimizle genç nesillerin ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlamaya büyük önem veriyoruz. Araştırma sonuçları, bu doğrultuda attığımız adımların gençler tarafından karşılık bulduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle son yıllarda hayata geçirdiğimiz otomasyon sistemleri ve teknoloji yatırımları sayesinde hem hızımızı artırdık hem de süreçlerimizi daha verimli hale getirdik. Gelişmiş otomasyon ve dijital sistemlerimiz sayesinde müşterilerimize daha hızlı, güvenilir ve şeffaf hizmet sunabiliyoruz. Önümüzdeki dönemde de teknolojik altyapımızı güçlendirmeye yönelik yatırımlarımızı sürdürecek ve gençlerin bize olan güvenini daha da artırmak adına hizmet kalitemizi geliştirmeye devam edeceğiz."

Yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz ay Ankara’da ülkenin en büyük otomasyon sistemlerinden birini inşa eden şirket, Ankara’da inşa ettiği saatte 50 bin kargo işleyebilen otomasyon merkezinin ardından şimdi de Bursa’da bir otomasyon merkezi kuruyor.