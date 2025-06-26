Nigar-Ali Tiryakioğlu Eğitim, Bilim, Sağlık Vakfı (NATİV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile iş birliği yaparak gençlere burs, eğitim ve mentorluk desteği sunuyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024’te Tiryakioğlu ailesi tarafından kurulan Nigar-Ali Tiryakioğlu Eğitim, Bilim, Sağlık Vakfı (NATİV), ilk projesini Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile başlattı.

Gençlerin eğitim, kişisel gelişim ve yetkinliklerini artırmayı hedefleyen proje, burs, mentorluk ve staj imkanlarıyla gençlere destek olacak.

NATİV Kurucusu Hülya Tiryakioğlu Yüksel, projenin imza töreninde, “Anne babamızın ‘dürüst, iyi insanlar olun ve en iyisini yapın’ öğüdünden ilham alarak bu vakfı kurduk. TOG ile iş birliğimizle gençlerin eğitimine ve kendilerini gerçekleştirme yolculuklarına katkı sağlayacağız” dedi.

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş ise, “Bu iş birliği, gençlerin sadece bugünü değil, yarının adil ve kapsayıcı toplumunu inşa etmelerine destek olacak” diyerek projenin önemini vurguladı.

Proje, TOG ve KONDA’nın “Üniversiteli Gençlerin İhtiyaçları Araştırması” sonuçlarına göre şekillendi.

Araştırma, gençlerin yüzde 68’inin burs, yüzde 45’inin psikolojik destek, yüzde 43’ünün staj ve yüzde 24’ünün mentorluk ihtiyacı olduğunu gösterdi. Bu kapsamda çoğunluğu mühendislik öğrencisi 24 kız öğrenciye burs, stres yönetimi, özgüven, iletişim ve 21. yüzyıl yetkinlikleri gibi alanlarda eğitimler, Tiryaki Agro yöneticilerinden mentorluk ve staj imkanları sunulacak.