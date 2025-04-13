10. Gençler Arası Kültür Sanat Yarışmaları Manisa finallerinde, gençler yeteneklerini sahneye taşıdı. Ses, bilgi, tiyatro ve şiir kategorilerinde düzenlenen yarışmalarda, yüzlerce katılımcı genç dereceye girebilmek için yarıştı. Gençlerin kültür-sanat alanındaki performansları alkış toplarken düzenlenen törenle ödülleri de verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Gençler Arası Kültür ve Sanat Yarışmaları Manisa finalleri sona erdi. Yarışmanın ilk etabı olan ses kategorisinin ardından gençler bilgi yarışmasında ter döktü. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya, Manisa’nın 17 ilçesinden gençler katıldı. Üçer kişiden oluşan 35 takım soruları doğru cevaplayabilmek için birbirleriyle yarışırken, gençlerin yarışma heyecanına aileleri ve öğretmenleri de eşlik etti.

Lise ve üniversite kategorisinde düzenlenen yarışmada gençlere 10’ar soru yöneltildi. Sorulara doğru yanıt veren gençler arasından şampiyonlar da belli oldu. Yarışmaya Kula Gençlik Merkezi adına katılan Kula Bekir Sacide Keleşoğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Muharrem Barış Çolban, Yusuf Kömürcü ve Muhammed Kılıç birinci olmayı başardı. Yarışmanın ikinci ve üçüncüleri de belli olurken ödülleri gençlik merkezleri müdürleri tarafından verildi.

Hayallerini tiyatro oyunuyla sahnede taşıdılar

Yarışmaların tiyatro kategorisinde gençler kendi yazdıkları tiyatro oyunlarını sahneye taşıdı. Millet Çarşı’nda düzenlenen yarışmada, aileler tiyatroya gönül veren gençleri yalnız bırakmadı. Yarışmaya katılan 6 ekip sahne dekorları, oyunculuk performansları ile alkış aldı. Oyunlar tek tek sahnelenirken bazı anlarda seyirciler gözyaşlarını tutamadı. Yarışmanın jüri üyeliğini Ali Hakan Beşen, Deniz Bulut ve Mert Sidal yaptı. Hayallerini sahneye taşıyan gençlerin performanslarını değerlendiren jüri üyeleri, gelecek vadeden oyuncular olduğunu belirterek, gençleri tiyatroya devam etmeleri için yüreklendirdi. Yarışmada ‘Vaveyla’ oyunu ile Katharsis Sanat ekibi birinci, ‘Melodinin kanatları’ oyunu ile Dört Mevsim Kültür Sanat ekibi ikinci, ‘Kazan Uşağı’ oyunu ile Manisa ŞFK ekibi de üçüncü oldu. Dereceye giren ekiplerin ödülleri verildi.

Güçlü yorumlarıyla alkış aldılar

Kültür Sanat Yarışmalarının son etabı olan şiir kategorisi de Manisa CBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Yarışmaya başvuru yapan 61 lise ve üniversite öğrencisi dereceye girebilmek için yarıştı. Bir nefes bir şiir sloganıyla sahneye çıkan bazı gençler yöresel kıyafetlerle şiirlerini seslendirdi. Yarışmanın jüri üyeliğini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilal Elbir, Öğretim Görevlisi Hasan Yılmaz, Öğretim Görevlisi Dr. Tuba Arı Özdemir yaptı. Şiir kategorisinde sahne alan gençler güçlü yorumları ve sahne performanslarıyla takdir topladı. Yarışmada 13-17 yaş kategorisinde birinci Arzu Abalı, ikinci Hazal Karakoç, üçüncü ise Bertuğ Yılmaz oldu. 18-25 yaş kategorisinde ise birinciliği Azim Yavaş, ikinciliği Muhammed Ali Delibalta, üçüncülüğü de Aleyna Yıldırım kazandı. Dereceye girenlerin ödülleri Gençlik Hizmetleri Müdürü Güler Sökmen ve gençlik merkezleri müdürleri tarafından verildi.

Bölge finallerinde yarışacaklar

Yarışmaların sona ermesinin ardından 4 kategoride de birinci olan gençler Aydın’da düzenlenecek bölge finallerine katılma hakkı kazandı. Mayıs ayında yapılması planlanan bölge finallerinin ardından Türkiye finalleri de düzenlenecek. Gençler, Manisa’yı kültür sanat alanında temsil edecek.