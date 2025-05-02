Ağrı’nın Diyadin ilçesindeki Gençlik Merkezi, Kardeşlik Haftası kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Dini İlimler Atölyesi’nde eğitim gören kursiyerlerle birlikte düzenlenen etkinlikte, ‘kardeşlik’ konulu hadisler üzerine sohbetler gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Peygamber Efendimiz’in (sav) kardeşlik ve birliktelik mesajları içeren hadisleri okunarak, bu değerlerin günümüzdeki yansımaları üzerine değerlendirmeler yapıldı. Kursiyerlerin aktif katılımıyla gerçekleşen program, hem dini bilgi paylaşımı hem de manevi bağların güçlendirilmesi açısından büyük ilgi gördü.

Diyadin Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerle gençlerin dini ve ahlaki değerlerle buluşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, benzer programların devam edeceğini ifade etti.