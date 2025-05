Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ile birlikte Spor A.Ş. tarafından düzenlenen Büyükşehir’in Yıldızları Ödül Töreni’ne katılarak, Kayseri’nin gururu ve spor alanındaki geleceği genç sporcuları ödüllendirdi.

Sporun ve sporcunun dostu Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Altın Bayrak Ödüllü 2024 ACES Avrupa Spor Şehri Kayseri’de sporun her dalının tanınması ve kentin bir spor şehri olarak markalaşması için çalışmalarını sürdürürken, genç sporcuları da destek ve teşvikleri ile yüreklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Spor A.Ş. bünyesinde yetişen ve spor organizasyonlarında gösterdikleri başarılarla Kayserililerin gurur kaynağı olan genç sporcuların onurlandırılması amacıyla Büyükşehir’in Yıldızları Ödül Töreni düzenlendi. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen, Mücahid Soyak ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kayseri AKSF Başkanı Mutlu Önal, Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan, genç sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Altın Madalyaya Giden Yolculuk adlı kısa film izletildi. Törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, "Çok değerli hocalarımız ve sevgili gençlerimiz iyi ki varsınız. Her birinizi bağrıma basıyor, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum" dedi. Büyükkılıç, Vali Çiçek’e, spor alanı başta olmak üzere her alandaki desteklerinden ve Erva Projesi’nden dolayı teşekkür ederek, "Manevi ve maddi yönleriyle özgüven içerisinde ayaklarının üzerine basan ve ay yıldızlı Türk bayrağına, vatanına, milletine, devletine, inancına, kültürüne bağlı şekilde nesiller yetiştiren anneleri, babaları, hocaları tebrik ediyor, teşekkür ediyorum. Siz bizim için çok önemlisiniz, olmazsa olmazımızsınız. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Spor A.Ş. 3 milyon 876 bin 94 sporsever ile buluştu"

Spor altyapısıyla ve spora verilen değer ve önem ile Kayseri’yi Altın Bayrak ödülüyle 2024 Avrupa Spor Şehri haline getiren ekibini kutlayıp, emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, son altı yıllık süreçte Spor A.Ş.’nin ortaya koyduğu başarılı faaliyetlere dair bilgiler paylaştı. Büyükkılıç, "Son 6 yıllık süreç içerisinde 3 milyon 876 bin 94 sporsever ile buluştu Spor A.Ş.’miz" sözleri ile sporu toplumun her kesimine, her yaş grubuna ulaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, sporun birleştirici gücü anlayışıyla yürütülen çalışmaların hem sağlıklı nesillerin yetişmesi hem de Kayseri’nin modern ve yaşanabilir bir şehir olarak öne çıkmasına katkı sunduğuna dikkat çekerek, genç dostu şehir ödülünü alan bir anlayış ile gençlere hizmet ettiklerini söyledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı spor çalışmalarının neticesini de paylaşan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü / Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları toplamda; 869 altın, 617 gümüş, 558 bronz olmak üzere toplamda 2 bin 44 madalya kazanmış ve bizlere armağan etmiştir. Alnınızdan öpüyor, sizlere teşekkür ediyoruz. Minnettarız, geleceğimiz gençliğimiz. 657 Kayseri İl Birinciliği, 418 Kayseri İl İkinciliği, 331 Kayseri İl Üçüncülüğü, 180 Türkiye Şampiyonluğu, 170 Türkiye İkinciliği, 186 Türkiye Üçüncülüğü, 32 Uluslararası Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu, 28 Uluslararası Avrupa ve Dünya İkinciliği, 41 Uluslararası ve Dünya Üçüncülüğü" ifadelerini kullandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yeni dönemde de gençlere sahip çıkacaklarını vurgulayarak, Kayseri’nin kayak merkezi olmakla birlikte aynı zamanda sporun ve sporcunun da merkezi olması yönünde hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, Altın Bayrak Ödüllü 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’nin önüne yeni bir hedef koyup, bu hedef doğrultusunda birlik, beraberlik vurgusu yaparak, "Kayseri’yi valiliğimizle, belediyelerimizle, gençlik spor il müdürlüğümüzle el ele vermek suretiyle inşallah Avrupa Spor Şehri ruhuna uygun anlayış içerisinde tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi yeni bir hedef, Sayın Valimizle, Avrupa Spor Başkentlerinden biri olarak Kayseri’mizin anılması için ne gerekiyorsa birlikte el ele, gönül gönüle yapacağız dedik, bu sözü verdim. İnşallah Avrupa Spor Başkenti, el ele vermek suretiyle Kayseri’mizi gençliğin hizmetine sunacağımızı belirtiyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da törende sporseverlerle birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böyle bir programın olması bizlere gurur verdi. Büyükşehir Belediye Başkanımızın ufku ve spora verdiği desteği hep beraber gördük. Sayın Valimiz ekibiyle gençlerin yanında spora destek veriyor. Kayseri’miz çığır atlamış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde AK Parti belediyeciliği her zaman kendi farkındalığını gösteriyor. AK Parti belediyeciliği özellikle Kayseri’de Sayın Memduh Başkanımızın önderliğinde kendini çok iyi şekilde gösteriyor" ifadelerini kullandı. Bakan Yardımcısı Gürcan, Kayseri’nin Avrupa Spor Başkenti olma başarısı göstereceğine inandığını da sözlerine ekleyerek, ödül alacak genç sporcuları selamladı. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise hiçbir genci ve hiçbir çocuğu kaybetmeye tahammülü olmadıklarının altını çizerek, şunları söyledi;

"Bizim gençliğimiz spor salonlarına, ilim yuvalarına, sanat salonlarına yakışır. Bu amaçla da gençlerimizin spor salonlarında olması için büyük bir mücadele veren Kayseri Büyükşehir Belediyemizi, her noktada olan Spor A.Ş.’mizi tebrik ediyor, yürekten alkışlıyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla konuşurken Kayseri’yi altın bayraklı bir spor şehri haline getirdiği için Avrupa Spor Şehri seçilmesini sağladığı için bunun mimarı olduğu için kendisini tebrik ettim, teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan rica ediyorum, spor şehri olmak, Avrupa Spor Şehri olmak çizdiğiniz bu vizyona yeterli değil. İnşallah Büyükşehir’imiz, Avrupa Spor Başkenti yapacak bizi diyorum ve bunu heyecanla bekliyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ni alkışlıyorum."

Konuşmaların ardından Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde yetişen ve Okçuluk, Bedensel Engelli Okçuluk, Dağ Bisikleti, Yüzme, Görme Engelli Yüzme, Geleneksel Türk Okçuluğu, Masa Tenisi, İşitme Engelliler Masa Tenisi, Özel Sporcular Masa Tenisi, Kickboks, Wushu Kung Fu, Alp Disiplini Kayak, Su Kayağı, Tenis, Hentbol, Basketbol, Futbol, Jimnastik, Badminton, Atletizm, Atıcılık(Havalı-Ateşli Silahlar) olmak üzere 21 branşta Türkiye Avrupa ve Dünya şampiyonalarında derece alan sporcuları onurlandırmak üzere ödül takdimine geçildi. Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş. sporcularına ödüllerini takdim ederek, tüm sporcuları kutladı ve başarılarının devamını diledi. Sporcular ve aileler de düzenlenen ödül töreninin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan tüm imkânlardan dolayı Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti.