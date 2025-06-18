Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Anadolu imam hatip liseleri öğrencilerinin dini musiki ve Türk sanat musikisi yeteneklerini sergilediği yarışmanın ödül törenine katıldı.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Genç Sesler Medeniyet Ezgileri Musiki Yarışması”nın ödül töreni, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, Anadolu imam hatip liselerindeki musiki programı öğrencileri ödüllendirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin müzik eğitiminin ötesinde medeniyet tasavvuruyla buluştuğunu vurguladı.

“Sizler, bu eserleri icra ederken emeğinizi, heyecanınızı ve inancınızı yansıtıyorsunuz. Necip Fazıl’ın dediği gibi, gözünüz büyük sanatkârlıkta. Sanatınız güzelliklere vesile olsun” dedi. Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen ise öğrencilerin performanslarını zevkle izlediklerini belirterek katılımcıları tebrik etti.

Tören, “Musikinin Mimarları”, “Geleceğin Ustaları” ve “Solo Performans” kategorilerinde dereceye giren okul ve öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.