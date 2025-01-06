Bursa’da yaşayan Tavşanlılı genç sanatçı Veli Çelik, çocukluğundan beri hayranı olduğu Ferdi Tayfur’un vefatı üzerine duygusal bir paylaşımda bulundu.

Çelik, müzik dünyasının efsane ismiyle olan derin bağını ve sanatçıya duyduğu saygıyı samimi sözlerle ifade etti.

Çocukluğunda Ferdi Tayfur’un filmlerini izleyerek ve şarkılarını söyleyerek büyüyen Veli Çelik, sanatçının şarkılarını kendi hayatının bir parçası haline getirdiğini belirtti. Ferdi Tayfur’un geniş kitlelere ulaşan başarısı ve halkın ona duyduğu derin sevgi, Çelik’i derinden etkiledi. 10 Yaşında "Bir Şarkısın Sen" yarışmasına katılarak Ferdi Tayfur’un unutulmaz şarkılarından birini seslendiren Çelik, müzik yolculuğuna küçük yaşta atıldı. Yarışmada yaşadığı heyecanı ve deneyimlerini paylaşan genç sanatçı, o dönemden itibaren Ferdi Tayfur’un şarkılarını her fırsatta seslendirdiğini söyledi. 2014 yılında katıldığı "Yurdum İnsanı" yarışmasında Alişan’ın kendisine gösterdiği ilgi ve destek, Çelik’i duygulandırdı. Alişan, genç sanatçının Ferdi Tayfur şarkılarını seslendirmedeki samimiyetini ve duygusallığını takdir etti.

Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitiren Veli Çelik, şu anda Ege Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nda ses eğitimi alıyor. Genç sanatçı, müzik eğitimine verdiği önemi ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı. Ferdi Tayfur’un şarkılarını yaşatmaya devam edeceğini ve müzik dünyasında önemli bir yer edinmeyi hedeflediğini belirten genç sanatçı, "Ferdi Tayfur dinlemeyen çok şey kaybeder, dinleyende her şeyini kaybetmiştir" sözleriyle büyük ustayı saygıyla andı.

Tufan Güldaş’ın öğrencisi Veli Çelik, rahmetli sanatçı Tufan Güldaş’ın korosunda yer almış ve değerli bir hocadan eğitim alma fırsatı bulmuştu. Güldaş’ın öğrencilerine gösterdiği sevgi ve ilgi, Çelik’in müzik hayatında önemli bir dönüm noktası olmuştu. Müzik eğitimini tamamladıktan sonra halkın karşısına çıkarak sanatını icra etmeyi planlayan Veli Çelik, ailesi, akrabaları ve sevenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.