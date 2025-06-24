Aydın’ın Nazilli ilçesinde 17 yaşındaki bir genç kız hayvan damında ölü olarak bulundu.

Olay, kırsal Beğerli Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Damla Gülüş’ten (17) bir süre haber alamayan yakınları genç kızı aramaya başladı. Ev ve çevresinde Gülüş’ü arayan yakınları genç kızı hayvan damında iple asılı halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Gülüş’ün hayatını kaybettiğini tespit etti. Gülüş’ün ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, genç kızın anne ve babasının ayrı olduğu ve bir gün önce babasının evine geldiği öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.