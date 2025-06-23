Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentin gastronomi kalbi Mutfak Sanatları Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını duyurarak, bölümü tercih edecek öğrencilere müjdelerini sıraladı.

Kayseri’nin hemen her alanda hamle göstermesi için büyük bir gayret gösteren ve eğitimden sağlığa, turizmden spora, kültür sanattan tarım ve hayvancılığa, sanayiden ticarete kadar birçok alanda projeler üreten, üreticilere destek veren, kamu kurum ve kuruşlarının çalışmalarına katkı sunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, gastronomi alanında da kentte ilkleri yaşatıyor.

Bu çerçevede kent mutfağının dünyaya tanıtımı ve gastronomi alanında eğitimler verilmesi ve çeşitli mutfak sanatları çalışmaları gerçekleştirilmesi amacıyla kente kazandırılan Mutfak Sanatları Merkezi, hizmete girdiği günden bugüne kısa sürede ilgi odağı olurken Başkan Büyükkılıç’ın gastronomi alanında kente katkıları bununla sınırlı kalmadı.

Büyükkılıç’tan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü müjdesi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi ziyaretinde Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nün 2025-2026 akademik yılı için öğrenci alımına başlayacağını duyurdu.

Kentin gastronomi kalbi Mutfak Sanatları Merkezi’nde müjdeyi kamuoyu ile paylaşan Başkan Büyükkılıç, "Bir müjde paylaşayım. YÖK Başkanımızla görüşmemizi buradan paylaşıyorum. Kendisinden bu sene Erciyes Üniversitemizin gastronomi bölümüne öğrenci alınması yönünde talepte bulunmuştum" sözleriyle Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nde öğrenim görecek öğrencilere istihdam ve yabancı dil eğitimi desteği ile ilk 5 bine giren öğrencilerden gastronomi bölümünü tercih eden öğrenciye burs desteği verileceğinin müjdesini duyurdu. Büyükkılıç, "Bunu da buradan ilan ediyorum" dedi.

Başkan Büyükkılıç’ın kente değer katan gayret ve girişimleri ile Erciyes Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü önümüzdeki akademik yıl için üniversite tercih döneminin açılmasıyla birlikte öğrenci alımı yapacak.