Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri gündelik yaşama katkı sağlayan mezuniyet projeleri ile yenilikçi çalışmalara imza attı.

Yaşar Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri mezuniyet projelerini sergiledi. Genç mühendis adayları; tarımda rekolte tahmini ve verimlilikten, kişisel bakım ürünlerinin içeriğinin analizine kadar hayata değer katan projeler üretti. Projeler, Yaşar Üniversitesi Fuaye Alanı’nda sergilendi.

Yapay zeka egzersiz sistemi

Yazılım Mühendisliği 4’üncü sınıf öğrencileri Pelin Sude Kırlı, Hande Hazan Keskin, Efe İlhan, Fahrettin Ege Bilge, Birkan Abacı tarafından geliştirilen ve sergilenen FITAPP Yapay Zeka Tabanlı Egzersiz Takip Sistemi isimli proje Genç Beyinler Yeni Fikirler’25’te sağlık kategorisinde ikincilik ödülü almaya hak kazandı. Yapay zeka tabanlı gelişmiş egzersiz takip sistemi, egzersiz formu hakkında gerçek zamanlı geri bildirim sağlayarak, kişisel antrenörün rehberliği olmadan evde doğru ve sağlıklı egzersiz yapma imkanı sağlıyor.

Özellikle daha fazla kişinin ev egzersizlerine yöneldiği bir dönemde, insanlara formda, sağlıklı ve güvende kalmak için ihtiyaç duydukları araçları sunarken, kötü form nedeniyle egzersiz sırasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları önlemeyi ve riski azaltmayı hedefliyor.

Kişisel bakım ürünü analizi

Yazılım mühendisliği dördüncü sınıf öğrencileri Handenur Ağbulut, Doğa Tan, İrem Gökçen tarafından geliştirilen SafeTica Projesi de, kullanıcıların tercihlerine göre kişisel bakım ürünlerinin içeriğini analiz etmelerini sağlayan ve istenmeyen bileşenleri ve alerjenleri önlemelerine yardımcı olan bir platform oluşturuyor. Bu platform, şeffaf bilgi sağlayarak kullanıcıların daha bilinçli ve daha güvenli ürün seçimleri yapmalarını sağlıyor.

Şehir rehberi

Kutay Mehmet Çetiner, Gülce Özer, Mertcan Vural, Levent Kılıç tarafından geliştirilen Histolocal projesi ile yeni bir şehri ziyaret eden bireylerin yalnızlık hissetmelerini önlemek ve onlara şehir hakkında yerli halktan bilgi edinmelerine yardımcı olmayı hedefliyor. Proje, çevre dostu seyahat seçeneklerini teşvik ederek, yeni şehir sakinleri arasındaki izolasyonu azaltarak ve yerli halk ile yeni gelenler arasındaki bağları güçlendirerek, kentsel topluluk katılımını ve sürdürülebilirliği artırarak "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" küresel hedefine katkıda bulunuyor.

Bilinçli hasat

İrem Nur Ceylan, Arda Harman, Osman Görgen, Yiğit Aslum’un tasarladığı "Otonom Ceviz Toplayan İHA" projesi yapay zeka ile geliştirilmiş ve mobil uygulama ile desteklenen, bahçelerdeki ürünleri verimli bir şekilde tespit edebilen, toplayabilen ve izleyebilen otonom bir İHA tabanlı sistem geliştiriyor. Proje, hasat sürecini kolaylaştırmayı, işçilik maliyetlerini azaltmayı ve çiftçilere hasatları hakkında gerçek zamanlı bilgiler ve kontrol sağlama hedefliyor.