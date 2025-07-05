Bursa’nın Gemlik ilçesinde görev süresi sona eren hakim, savcı ve daire müdürleri için veda yemeği düzenlendi.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcısı Sercan Kocabey’in ev sahipliğinde düzenlenen programa, çevre adliyelerden başsavcılar, adliye personeli ve çok sayıda davetli katıldı. Tayinleri çıkan savcılar Ahmet Faruk Temizkol, Sedat Demir, Mustafa Fatih Okumuş, Ebübekir Küçükkaya, Fatma Yıldız ve Alperen Arslan ile hakimler Buse Elitez Demir, Fırat Arpak ve Enes Kaşka’ya plaket takdim edildi. Plaket töreninin ardından hakim ve savcılar kısa veda konuşmaları yaptı.

Veda gecesine Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan, kurum müdürleri ve çok sayıda adliye çalışanı katılım sağladı.

Program sonunda toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.