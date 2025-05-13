Mudanya’da askerlik çağına gelen engelli bireyler için düzenlenen temsili asker eğlencesi, coşkuyla gerçekleşti.

Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Askerlik çağına gelen engelli bireyler için yapılan temsili asker eğlencesi duygu dolu anlara sahne oldu. Etkinlik çerçevesinde 7 engelli birey için asker eğlencesi gerçekleştirildi. Mudanya’dan hareket eden genç askerler, Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezinde düzenlenen yemin törenine katıldı. Türk ordusunun üniformasını gururla giyen gençler, askerlik yemini ederek bu özel anı yaşadı. Yemin töreni sonunda temsili terhis belgeleri takdim edildi.

Mudanya’ya dönen askerler, Mütareke Meydanı’nda davul zurna eşliğinde büyük bir coşkuyla karşılandı. Saatler öncesinden meydanda toplanan kalabalık, genç askerleri alkışlarla karşıladı. Kendilerini müziğin ritmine kaptıran gençler meydanda dakikalarca oyun oynadı, bu anlamlı günün tadını çıkardı.

Karşılama törenine Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, askerlerin aileleri, engelli dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Davul zurna eşliğinde oyunlar oynandı, asker olan engelli bireylere kına yakıldı. Kaymakam Terzi, Kent Konseyi Başkanı Ozan Kozan ve Mudanya Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı Orhan Uysal, genç askerleri kutlayarak tebrik etti.