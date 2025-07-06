Bursa’nın Gemlik ilçesi ile Kumla Mahallesi arasındaki karayolda, akşam saatlerinde yaşanan yoğunluk sebebiyle trafik durma noktasına geldi. Araç kuyruğu Karacaali mevkisinden başlayarak Gemlik-Bursa yoluna kadar uzanırken, polis ekipleri trafik akışını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Gemlik ile Kumla arasında akşam saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Özellikle yazlıkçıların dönüşe geçtiği saatlerde trafik yoğunluğu zirveye ulaştı. Araç kuyruğu, Gemlik-Bursa yoluna kadar uzanırken, kuyruğun başlangıç noktası Kumla iç yolu Karacaali mevkisine kadar dayandı.

Yol boyunca zaman zaman durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, trafiğin akışını sağlamak için bölgede yoğun çaba harcıyor. Ekipler, ana arterlerde yönlendirme yaparak ve trafiği kontrollü şekilde ilerleterek sıkışıklığı azaltmaya çalışıyor.