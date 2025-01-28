Samsun Limanı’ndaki kuru yük gemisinde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu iki saatte söndürüldü.

Ceynak Grup Samsunport Sanayi Rıhtımı’nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas’a ait Palau bayraklı Fıruze G adlı kuru yük gemisinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine römorkörler, sahil güvenlik, deniz polisi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Geminin makine dairesinde çıkan yangına, yangın söndürme römorkörleri ile denizden müdahale etti. İtfaiyenin de karadan destek verdiği çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın, iki saat süren yoğun çalışmalar sonucu tamamen söndürüldü. Yangının makine dairesindeki jeneratörden çıktığı tahmin ediliyor.

1979 yapımı, 150 metre uzunluğunda ve 21 metre genişliğindeki Palau bayraklı kuru yük gemisinden 33 mürettebatın tahliye edildiği bildirildi.

50 itfaiye personeli ve 15 araçla müdahale

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise "Samsun Limanı’nda bulunan bir kuru yük gemisinde çıkan yangına ekiplerimiz anında müdahale etmiştir. 50 itfaiye personelimiz ve 15 aracımızla birlikte yangının ilk anından itibaren bölgede çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İtfaiye teşkilatımız, sahil güvenlik ve ilgili kurumlarımızın iş birliği ile yangın kontrol altında alınmıştır. Yangın maddi hasarla atlatılmış, can sağlığını etkileyen herhangi bir olumsuz duruma mahal verilmemiştir" denildi.